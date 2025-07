„Es geht schon früh los mit den Lastern“: Dorf im Erzgebirge steckt wegen Baustellen in Umleitungsfalle

Leukersdorf ist eigentlich ein beschaulicher Jahnsdorfer Ortsteil. Doch seit einigen Tagen donnern Schwerlaster hindurch – das Landratsamt lässt den Brummis keine andere Wahl. Warum? Und wie lange?

Bernd Winter wohnt seit 20 Jahren in seinem Haus an der Ursprunger Straße in Leukersdorf. Normalerweise ist dort der Verkehr überschaubar. Doch nicht in diesen Tagen. „Es geht früh schon los, dass die ersten Schwertransporter durch den Ort rasen.“ Er formuliert es mit Absicht so, weil viele der Laster viel schneller seien als erlaubt, so...