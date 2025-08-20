Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Der Anti-Drogen-Zug „Revolution Train“ besucht erstmals Stollberg.
Der Anti-Drogen-Zug „Revolution Train“ besucht erstmals Stollberg. Bild: Petr Pělucha
Stollberg
„Es geht um eine absolut reale Gefahr“ - Schulen holen Revolution Train nach Stollberg
Von Michael Urbach
Der Anti-Drogen-Zug kommt Ende August erstmals nach Stollberg. Nicht nur Schüler können ihn besuchen. Andernorts im Erzgebirge hat man mit dem Projekt bereits Erfahrungen gesammelt.

Am Stollberger Bahnhof halten gewöhnlich die Züge der City-Bahn. Doch Ende August macht dort ein ungewöhnlicher Gast Station: der Anti-Drogen-Zug „Revolution Train“. Vor allem Schüler sollen ihn besuchen – doch auch interessierte Bürger sind willkommen.
