Es ist geschafft - Hohndorf lässt es am 1. Mai dampfen

Zum Bahnhofsfest am 1. Mai wird zweimal eine Dampflok in Hohndorf halten: 9.27 und 13.27 Uhr. Auf der Plattform "99 Funken" der Erzgebirgssparkasse wurde am Donnerstagnachmittag ein Spendenstand von 12.085 Euro angezeigt. 12.000 Euro wären notwendig gewesen. Die Dampflok ist der Höhepunkt des Festes zum 20-jährigen Bestehen des Haltepunktes...