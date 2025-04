„Es liegt nicht in meiner Hand“: Woraus eine Erzgebirgerin im Kampf gegen Krebs Kraft schöpft

Petra Neumanns Gesicht kennen in Thalheim viele. Sie arbeitete im Handel, ihrer Familie gehörten eine Fleischerei und eine Gaststätte. Trotz einer Schockdiagnose bewahrt sie ihre Lebenslust. Heute wohnt die Erzgebirgerin unter besonderen Bedingungen.

Nur ein einziges Mal, sagt Petra Neumann, habe sie richtig Urlaub gemacht. Die Fahrt an den Kummerower See sollte sich als Glücksfall erweisen. Zig Jahre ist das her, dass sie dort ihren Mann auf kuriose Weise kennenlernte, die Liebe ist geblieben. Vor Kurzem sind beide ins Thalheimer Hochhaus gezogen, um den Alltag besser zu meistern. Denn Petra...