Es weht Zirkusluft: Grundschüler verzaubern das Publikum in Lugau

Als Clowns, Akrobaten, Seiltänzer und Zauberer: Kinder der ersten bis vierten Klasse brillierten in dieser Woche in der Manege.

Viele Leute drängten sich am 8. Mai in den Nachmittagsstunden vor dem rot-gelben Zelt am Stadtpark Lugau. Karin und Werner Mühlberg aus Stollberg waren mittendrin – voller Vorfreude. „Unser Urenkel, zehn Jahre alt, tritt heute auf. Wir wissen noch gar nicht, in welcher Nummer“, so Karin Mühlberg: „Das wird eine Überraschung.“