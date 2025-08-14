Fahrradfahrer bei Stollberg mit 2,2 Promille überführt

Der Radler fiel auf, weil er nachmittags in Schlängellinien durch Gornsdorf fuhr.

Gornsdorf.

In Gornsdorf ist am Mittwoch ein alkoholisierter Fahrradfahrer überführt worden. Wie die Polizeidirektion Chemnitz mitteilt, war 53-Jährige in dem Dorf bei Stollberg um 17 Uhr auf der Hauptstraße unterwegs. Er fiel einer zufällig vorbeifahrenden Polizeistreife auf, da er in Schlängellinien auf der Straße fuhr. Die Beamten hielten den Fahrradfahrer an und führten eine Verkehrskontrolle durch. Dabei stellten sie fest, dass der Mann nach Alkohol roch, und wandten einen Atemalkoholtest an. Dieser ergab einen Wert von 2,22 Promille. Zum Vergleich: Ab 1,6 Promille gelten Fahrradfahrer als fahruntüchtig und machen sich strafbar. Die Beamten veranlassten eine Blutprobe und nahmen eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr auf. (schöj)