Familiendrama im Erzgebirge: Enkel soll eigene Oma um mindestens 100.000 Euro betrogen haben

Spektakulärer Prozess am Stollberger Amtsgericht: Laut Staatsanwaltschaft hat ein Enkel als Bevollmächtigter das Ersparte seiner Oma veruntreut. Sind auch Ehefrau und Schwiegereltern verwickelt?

Was muss für eine Tragödie passiert sein, dass eine 87-jährige Großmutter ihren einzigen Enkelsohn nie mehr wiedersehen will? Wenn ihr eigener Mann bereits gestorben ist, ihr eigenes Kind ebenfalls - und sie dennoch lieber alleine in einem Pflegeheim bleibt, Besuche ihres Enkels ablehnt, keine Anrufe mehr will, ihn aus ihrem restlichen Leben...