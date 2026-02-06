MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Bunt und wild soll es am Sonntag in Hohndorf zugehen.
Bunt und wild soll es am Sonntag in Hohndorf zugehen. Bild: drubig-photo/stock.adobe.com/Archiv
Bunt und wild soll es am Sonntag in Hohndorf zugehen.
Bunt und wild soll es am Sonntag in Hohndorf zugehen. Bild: drubig-photo/stock.adobe.com/Archiv
Stollberg
Faschingsfete für Kinder und Familien in Hohndorf
Redakteur
Von Katrin Hofmann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Am Sonntag wird es im „Weißen Lamm“ in Hohndorf bunt: Die Narren ziehen ein.

Zum Kinder- und Familienfasching wird am Sonntag nach Hohndorf eingeladen. Der Förderverein der Grundschule Hohndorf und der Hohndorfer Carnevalsvereins HCV 1973 laden zu einem bunten Programm mit vielen Überraschungen ins „Weiße Lamm“, Hauptstraße 3, ein. Stattfinden wird die Party von 15 bis 18 Uhr. Der Einlass beginnt schon früher, um...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
09:18 Uhr
3 min.
Unwetterwarnung im Nordosten – Flughafen BER weiter dicht
Viele Passagiere mussten ausharren.
Der Winter hat Deutschlands Nordosten im Griff. Blitzeis legt den Berliner Flughafen lahm, gebietsweise herrscht Unwetter-Gefahr.
16:30 Uhr
3 min.
Kurz vor Start der Olympischen Winterspiele: Fleischer im Erzgebirge erfindet Goldmedaillen-Knacker
Michael Rösch (l.) hatte bereits am Montag die 100 Würste für seine Reise nach Italien von Fleischer Tobias Auerswald abgeholt.
Pfiffige Aktion zweier pfiffiger Männer: Wie kann man Olympische Winterspiele, Knackwürste und einen guten Zweck miteinander verbinden? Diese Geschichte aus Hohndorf gibt die Antwort.
Jan Oechsner
05.02.2026
2 min.
Notlage auf der Klingenthaler Alm: Jetzt greift die Oberbürgermeisterin ein
Stadt sagt Schnee und Glätte Kampf an: Jetzt wird die Straße Zur Alm befahrbar gemacht.
Seit Wochen geht es für die Bewohner nur durch Tiefschnee zu Fuß auf die Klingenthaler Alm. Jetzt organisiert die Oberbürgermeisterin einen Winterdienst. Auch, um den Weg für Handwerker freizumachen.
Daniela Hommel-Kreißl
06:29 Uhr
5 min.
Gil Ofarims Leipziger Davidstern-Skandal: So viel Schmerzensgeld bekommt der Hotelmitarbeiter - und darum muss der Musiker schweigen
Update
Murwillumbah: Ein nachdenklicher Gil Ofarim im australischen RTL-Dschungelcamp.
Seit Beginn der neuen Staffel von „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus“ warten die Zuschauer auf neue Infos zum Davidstern-Skandal von 2021. Nun meldet sich Gil Ofarims Anwalt zu Wort.
Patrick Hyslop
02.01.2026
1 min.
Eltern aus dem Erzgebirge sammeln Unterschriften für geringere Kita-Beiträge in Sachsen
Ziel ist es sicherzustellen, dass alle Eltern ihre Kinder bei Bedarf in die Kita bringen können.
Eine dieser Tage gestartete Online-Petition fordert eine Neuregelung der Kita-Finanzierung in Sachsen. Dafür werden nun Unterschriften gesammelt.
Katrin Hofmann
09:17 Uhr
3 min.
Unwetterwarnung im Nordosten – Flughafen BER weiter dicht
Viele Passagiere mussten ausharren.
Der Winter hat Deutschlands Nordosten im Griff. Blitzeis legt den Berliner Flughafen lahm, gebietsweise herrscht Unwetter-Gefahr.
Mehr Artikel