Faschingsfete für Kinder und Familien in Hohndorf

Am Sonntag wird es im „Weißen Lamm“ in Hohndorf bunt: Die Narren ziehen ein.

Zum Kinder- und Familienfasching wird am Sonntag nach Hohndorf eingeladen. Der Förderverein der Grundschule Hohndorf und der Hohndorfer Carnevalsvereins HCV 1973 laden zu einem bunten Programm mit vielen Überraschungen ins „Weiße Lamm“, Hauptstraße 3, ein. Stattfinden wird die Party von 15 bis 18 Uhr. Der Einlass beginnt schon früher, um...