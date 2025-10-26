Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  Festumzug zur Kirmes in Zwönitz erstmals witterungsbedingt abgesagt: Die Erzgebirger feiern dennoch – mit Kuchen

Erstmals haben Bäckermeisterin Stephanie Mehlhorn und ihr Mann Andy von der Bäckerei Auerswald aus Brünlos den Kirmeskuchen gebacken. Mit dabei ihre Kinder Justin und Mila.
Erstmals haben Bäckermeisterin Stephanie Mehlhorn und ihr Mann Andy von der Bäckerei Auerswald aus Brünlos den Kirmeskuchen gebacken. Mit dabei ihre Kinder Justin und Mila.
Die dreitägige Kirmes in Zwönitz stimmt kältetechnisch die Erzgebirger bereits auf die bevorstehende Saison der Weihnachtsmärkte ein. Doch ein Promi heizt am Abend die Stimmung nochmal kräftig hoch.

Fieser hätte das Wetter am Sonntag nicht sein können: Sturm und Regen, Temperaturen um die 2 Grad und auf der Höhe zwischen Grünhain und Zwönitz sogar Schneeregen. Doch der Kirmessonntag verspricht bekanntermaßen die Höhepunkte der Kirmes in Zwönitz: Den Festumzug und den traditionellen Kuchenanschnitt.
