Feuerwehr-Einsatz im Erzgebirge: Bewohner wirft brennende Matratze aus Fenster seiner Wohnung

Die Feuerwehr musste am Samstagmorgen zu einem Brand nach Oelsnitz ausrücken. In einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus war das Feuer ausgebrochen.

Am Samstagmorgen gegen 5 Uhr wurde die Rettungsleitstelle alarmiert, weil es an der Bahnhofstraße in Oelsnitz aus der dritten Etage qualmte und ein Rauchmelder angeschlagen hatte. Ein Bewohner hatte eine brennende Matratze aus dem Fenster seiner Wohnung in dem Mehrfamilienhaus geworfen. Nach derzeitigem Kenntnisstand war der 35-jährige Bewohner... Am Samstagmorgen gegen 5 Uhr wurde die Rettungsleitstelle alarmiert, weil es an der Bahnhofstraße in Oelsnitz aus der dritten Etage qualmte und ein Rauchmelder angeschlagen hatte. Ein Bewohner hatte eine brennende Matratze aus dem Fenster seiner Wohnung in dem Mehrfamilienhaus geworfen. Nach derzeitigem Kenntnisstand war der 35-jährige Bewohner...