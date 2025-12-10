MENÜ
  • Feuerwehr lobt nach Großbrand zwölfjährigen Erzgebirger: „Cool, wenn junge Leute Courage zeigen“

Arne Brandt hatte am Montagmorgen das Feuer in Lugau entdeckt.
Arne Brandt hatte am Montagmorgen das Feuer in Lugau entdeckt. Bild: Michael Urbach
Simon Glowa ist stellvertretender Ortswehrleiter von Lugau und hat eine Bilanz zum Brand gezogen. Hier ist er bei einem Einsatz im Mai zu sehen.
Simon Glowa ist stellvertretender Ortswehrleiter von Lugau und hat eine Bilanz zum Brand gezogen. Hier ist er bei einem Einsatz im Mai zu sehen. Bild: Michael Urbach
Feuerwehren aus Lugau und umliegenden Orten wurden alarmiert.
Feuerwehren aus Lugau und umliegenden Orten wurden alarmiert. Bild: André März
Der Einsatz dauerte von Montagfrüh bis in den Nachmittag. Am Dienstag war noch ein Glutnest zu löschen.
Der Einsatz dauerte von Montagfrüh bis in den Nachmittag. Am Dienstag war noch ein Glutnest zu löschen. Bild: André März
Stollberg
Feuerwehr lobt nach Großbrand zwölfjährigen Erzgebirger: „Cool, wenn junge Leute Courage zeigen“
Redakteur
Von Michael Urbach
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Arne Brandt ist der Junge, der auf dem Schulweg das Feuer an einem Lugauer Wohnhaus entdeckt hat. Seine Aufmerksamkeit verhinderte einen noch größeren Schaden – und das nicht zum ersten Mal.

6.30 Uhr, eine Fahrt mit dem Bus und als erste Unterrichtsstunde Latein vor Augen: Alles sah nach einem normalen Montagmorgen aus für Arne Brandt. Doch den 8. Dezember 2025 wird der Zwölfjährige nicht so schnell vergessen. Er ist der Junge, der den beginnenden Großbrand in Lugau bemerkte – und durch sein beherztes Handeln laut Feuerwehr noch...
