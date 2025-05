Feuerwehr rückt zu Pkw-Brand nach Stollberg aus

Der Pkw stand direkt neben einem Mehrfamilienhaus. Die Feuerwehr konnte das Übergreifen des Brandes auf das Haus verhindern.

Im Stollberger Ortsteil Gablenz ist am frühen Dienstagmorgen neben einem Mehrfamilienhaus an der Brückengasse ein Pkw Citroën in Brand geraten. Gegen 3.50 Uhr bemerkten die Bewohner des Mehrfamilienhauses den Brand und informierten die Feuerwehr. Die begann bei Ankunft sofort mit den Löscharbeiten. Da der Pkw direkt neben dem Haus geparkt war,...