Feuerwehreinsatz im Erzgebirge: Auto gerät während der Fahrt in Brand

Ein Feuerwehreinsatz hat sich am Montag im Lugauer Ortsteil Erlbach-Kirchberg ereignet. Dort geriet gegen 15.15 Uhr ein Pkw auf der Straße Am Bad während der Fahrt in Brand. Laut Polizei konnte die Fahrerin das Auto noch abstellen und sich in Sicherheit bringen, bevor die Flammen auf den Innenraum übergriffen. Verletzt wurde niemand. Die...