Feuerwehreinsatz in Lugau: Katze sitzt in Lüftungsschacht fest.

Das Tier war zuvor bereits mehrmals in den Hohlraum geklettert. Zur Rettung kam ein Fanggerät zum Einsatz. Konnte so die Katze befreit werden?

Tierischer Feuerwehreinsatz am Sonntagabend auf der Albert-Schweitzer-Straße in Lugau: Gegen 20.20 Uhr wählte ein Mieter in einem Mehrfamilienhaus den Notruf, weil seine Katze in einem Lüftungsschacht festsaß. Bei Ankunft der Feuerwehr bestätigte sich die knifflige Lage. Nach kurzer Suche konnte die Katze in einem Hohlraum hinter der Toilette...