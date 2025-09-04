Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Erzgebirge
  • |
  • Stollberg
  • |

  • Feuerwehrleute aus dem Erzgebirge sauer: Autofahrer missachten Straßensperrung während Noteinsatz

Bei diesem Unfall in Oelsnitz mussten die Einsatzkräfte nicht nur einen Menschen retten, sondern auch Verkehrsrüpel und Gaffer im Zaum halten.
Bei diesem Unfall in Oelsnitz mussten die Einsatzkräfte nicht nur einen Menschen retten, sondern auch Verkehrsrüpel und Gaffer im Zaum halten. Bild: Alexander Wilhelm
Bei diesem Unfall in Oelsnitz mussten die Einsatzkräfte nicht nur einen Menschen retten, sondern auch Verkehrsrüpel und Gaffer im Zaum halten.
Bei diesem Unfall in Oelsnitz mussten die Einsatzkräfte nicht nur einen Menschen retten, sondern auch Verkehrsrüpel und Gaffer im Zaum halten. Bild: Alexander Wilhelm
Stollberg
Feuerwehrleute aus dem Erzgebirge sauer: Autofahrer missachten Straßensperrung während Noteinsatz
Redakteur
Von Jan Oechsner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Sie filmen Verletzte mit dem Handy, behindern Retter bei der Arbeit, blockieren Straßen: Gaffer und Rüpel machen es der Feuerwehr immer schwerer. Den Oelsnitzer Kameraden platzte nun der Kragen.

Mit ungewöhnlich harten Worten haben jetzt die Oelsnitzer Feuerwehrleute auf Gaffer und Verkehrsrüpel reagiert - im Zusammenhang mit einem Rettungseinsatz im Ort. „Gaffer standen teilweise zwei bis drei Meter neben der laufenden technischen Rettung und mussten mehrmals lautstark aufgefordert werden, den Einsatzort zu verlassen“, sagt der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
05.09.2025
2 min.
„Habe einfach richtig Scheiße gebaut“: Betriebsratschef von VW Sachsen tritt zurück
Leitet seit gut zweieinhalb Jahren die Arbeitnehmervertretung bei VW Sachsen: Uwe Kunstmann.
Uwe Kunstmann legt seine Ämter bei VW Sachsen und im Werk in Zwickau nieder. In einem Brief an die Belegschaft spricht er von schweren persönlichen Fehlern. Dazu ermittelt auch die Polizei.
Jan-Dirk Franke
17:40 Uhr
4 min.
"Toller Moment": Verstappens Coup in der Ferrari-Heimat
Er hat es wieder mal allen gezeigt.
Der Weltmeister zeigt all seine Klasse. Max Verstappen rast auf die Pole in Italien. Damit war nicht zu rechnen. Die Aussichten fürs Rennen: Im Red-Bull-Lager herrscht Zuversicht.
Jens Marx, dpa
18.06.2025
3 min.
Feuerwehrübung im Erzgebirge: Was Tschechen anders machen
Bei der Übung galt es für die Einsatzkräfte, mit Bedingungen wie bei einem Wohnungsbrand klarzukommen.
Rund 80 Kilometer trennen Oelsnitz und Chodov. Doch Feuerwehren aus den Orten haben jetzt zusammen trainiert. Und am Abend folgte noch das Unwetter.
Michael Urbach
14:38 Uhr
1 min.
Drei Teenager bei zwei Unfällen im Erzgebirge verletzt
Bei Unfällen in Oelsnitz und Zwönitz hat es mehrere Verletzte gegeben.
Bei den Unfällen in Oelsnitz und Zwönitz sind zwei junge Leute schwer, einer leicht verletzt worden.
Babette Zaumseil
05.09.2025
2 min.
Chemnitz: Wichtige Verbindung zur A 72 für eine Woche dicht
Die Kalkstraße wird wegen letzter Prüfarbeiten an der Brücke gesperrt.
Die Kalkstraße ist von Montag bis Freitag voll gesperrt. Der Grund sind Prüfungen an der Brücke des Premiumradwegs und eine Fahrbahnsanierung.
Erik Anke
17:47 Uhr
2 min.
Hunderte bei Christopher Street Day in Freiberg und Zittau
Unter dem Motto "Vielfalt verteidigen! Glitzer gegen Hass!" haben rund 500 Menschen in Freiberg den zweiten Christopher Street Day der Stadt gefeiert.
Beim CSD in Freiberg feierten rund 500 Menschen. Eine Gegendemo hatte 90 Teilnehmer. Die Polizei leitete Ermittlungen wegen verfassungswidriger Kennzeichen ein. In Zittau feierten rund 460 Menschen.
Mehr Artikel