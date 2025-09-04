Feuerwehrleute aus dem Erzgebirge sauer: Autofahrer missachten Straßensperrung während Noteinsatz

Stollberg
Sie filmen Verletzte mit dem Handy, behindern Retter bei der Arbeit, blockieren Straßen: Gaffer und Rüpel machen es der Feuerwehr immer schwerer. Den Oelsnitzer Kameraden platzte nun der Kragen.
Mit ungewöhnlich harten Worten haben jetzt die Oelsnitzer Feuerwehrleute auf Gaffer und Verkehrsrüpel reagiert - im Zusammenhang mit einem Rettungseinsatz im Ort. „Gaffer standen teilweise zwei bis drei Meter neben der laufenden technischen Rettung und mussten mehrmals lautstark aufgefordert werden, den Einsatzort zu verlassen“, sagt der...
