Feuerwehrleute löschen Brand in Kleingartenanlage in Thalheim

Ein Holzstapel brannte lichterloh. Die Flammen breiteten sich schon auf angrenzendes Gebiet aus.

Am Sonntagabend hat es in der Kleingartenanlage Hammergrund in Thalheim gebrannt. Wie die Freiwillige Feuerwehr Thalheim auf Facebook meldete, wurde sie gegen 18.30 Uhr alarmiert. In der Gartenanlage hatte ein Holzstapel auf einer Fläche von zwei mal zwei Metern Feuer gefangen. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte brannte das Holz vollständig und...