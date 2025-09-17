Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Erzgebirge
  • |
  • Stollberg
  • |

  • Finanzspritze für Landärzte und Tourismus im Erzgebirge: Region will eine Million Euro ausschütten

Mit der neuen Förderstrategie soll das Ansiedeln von Arztpraxen unterstützt werden.
Mit der neuen Förderstrategie soll das Ansiedeln von Arztpraxen unterstützt werden. Bild: Soeren Stache/dpa
Mit der neuen Förderstrategie soll das Ansiedeln von Arztpraxen unterstützt werden.
Mit der neuen Förderstrategie soll das Ansiedeln von Arztpraxen unterstützt werden. Bild: Soeren Stache/dpa
Stollberg
Finanzspritze für Landärzte und Tourismus im Erzgebirge: Region will eine Million Euro ausschütten
Redakteur
Von Michael Urbach
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Acht Orte tragen die Leader-Region „Tor zum Erzgebirge“. Nun sollen wieder europäische Fördermittel ausgeschüttet werden. Welche Projekte kommen in Frage?

Eine Finanzspritze für Ärzte, die sich auf dem Land niederlassen und Praxisräume sanieren wollen? Künftig möglich. Mehr Geld für Ferienunterkünfte? Ebenfalls. Auch ehrenamtliche Strukturen sollen stärker profitieren. Mit der überarbeiteten Entwicklungsstrategie der Leader-Region „Tor zum Erzgebirge“ erweitern sich die...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
18:00 Uhr
4 min.
Volkswagen ändert Pläne für seine Fabriken: Werk in Zwickau behält offenbar vorerst ein weiteres Modell
Ein ID.3 in der Montage im Zwickauer VW-Werk. Das Modell soll länger in Zwickau gefertigt werden als bisher geplant.
Der Autobauer will die geplante Verlagerung der VW-Golf-Produktion von Wolfsburg nach Mexiko verschieben. Das hat Folgen für das Fahrzeugwerk in Zwickau – das so etwas Zeit gewinnt.
Jan-Dirk Franke
22.08.2025
3 min.
Jetzt anmelden für Jakobsweg-Wanderung: Musikalische Pilgerreise durchs Erzgebirge
Auch der Sächsische Jakobsweg ist mit dem bekannten Jakobsweg-Logo markiert.
Das Pilgern hat eine lange Tradition im Christentum. Im Oktober finden im Erzgebirge solche ganz besonderen Wanderungen statt – entlang des Sächsischen Jakobswegs.
Katrin Hofmann
17.09.2025
4 min.
"So etwas habe ich noch nicht erlebt" - Verkäufer will Panorama-Hotel im Erzgebirge zurück
Markanter Komplex: Das Panorama-Hotel ist von vielen Stellen in Oberwiesenthal aus gut zu sehen. Mit 125 Zimmern ist es einer der größten Beherbergungsbetriebe im Erzgebirge.
Die Übernahme des bekannten 125-Zimmer-Hauses am Fichtelberg durch die Inter-Spa-Gruppe mit Sitz in Stuttgart im vorigen Herbst sollte ein Schritt in eine erfolgreiche Zukunft sein. Nun gibt es offenbar Probleme.
Kjell Riedel
08:30 Uhr
2 min.
Aumovio wegen Abspaltung von Continental kurz im Dax
Der Autozulieferer Aumovio geht an die Börse.
Contis Autozuliefergeschäft gilt als Sorgenkind und schrieb in den vergangenen Jahren immer wieder rote Zahlen. Als eigenständiges Unternehmen soll es nun besser laufen.
08:33 Uhr
1 min.
Gesundheitliche Probleme: Mann nach Unfall im Vogtland verstorben
Nach einem Unfall in Schöneck ist ein Autofahrer verstorben.
Ein 60-Jähriger ist am Mittwochmittag in Schöneck mit seinem Fahrzeug gegen einen Baum geprallt.
Tino Beyer
05.06.2025
4 min.
Grill-Trabant, Suppenfest und Sternenlicht: Diese Erzgebirger hauen mit ihren Ideen aus den Socken
In Europa gibt es rund 2500 Leader-Regionen - „Tor zum Erzgebirge“ mit acht Dörfern und Städten zwischen Hohndorf und Neukirchen ist eine davon. Kernanliegen ist die bürgerorientierte Mitwirkung. Hier zeigt Sarah Repmann ein Präsent für die Sieger des Ideenwettbewerbs „Gieht luus!“.
In Oelsnitz sind die Preisträger eines Ideenwettbewerbs prämiert worden. Die Projekte sollen der Region touristisch etwas bringen. Nur: Was haben Socken damit zu tun?
Michael Urbach
Mehr Artikel