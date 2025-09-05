Frauenpower prägt Thalheimer Festwoche

Die Thalheimer Festwoche hatte Tausende Besucher angelockt. Nun wurde eine Umfrage mit über 350 Teilnehmern ausgewertet. Ein Vorfall bei den Highland-Games hat Folgen.

Wenige Tage nach der Geburt ihres zweiten Kindes kümmerte sich Julia Nebel bereits wieder um die Thalheim-Kantate. „Der Komponist wollte zur Vorbereitung extra unsere Stadt besuchen“, erinnert sich die Erzgebirgerin an rege Telefonate. Doch nicht nur das Kirchenkonzert mit dem eigens geschriebenen Werk ging auf ihr Engagement zurück. Auch...