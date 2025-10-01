„Freie Presse“-Herbstwanderung führt zu den Waldgeistern des Erzgebirges

Die Herbstwanderung des Kultur- und Freizeitzentrums Lugau in Zusammenarbeit mit der „Freien Presse“ Stollberg steht vor der Tür. Das sind einige Highlights der Tour.

Lugau. Unter dem Motto „Die Waldgeister in Ehrenfriedersdorf“ findet am 12. Oktober die nächste Herbst- und Erlebniswanderung des Kultur- und Freizeitzentrums Lugau in Zusammenarbeit mit der „Freien Presse“ Stollberg statt. Die Tour startet 9.30 Uhr auf dem Parkplatz Jahnsbach, Kreuzung Geyersche Straße und Giftmehlweg in Thum. Von dort aus wird ein rund zehn Kilometer langer Rundweg erwandert.

In Richtung Greifensteine werden die Teilnehmer den Waldgeisterweg Ehrenfriedersdorf mit seinen geschnitzten Märchen- und Fabelwesen passieren. „Dieser ist durch die schönen Figuren der Schnitzer aus Thum, Ehrenfriedersdorf und Geyer besonders sehenswert für Kinder“, sagt die Wanderleiterin Anke Brandt. Gemeinsam mit dem Wanderführer Harald Frenzel wird die 55-Jährige, die seit November 2021 zertifizierte Wanderführerin des Deutschen Wanderverbandes ist, die Tour leiten. Der Weg sei auch für Teilnehmer interessant, die ihn schon einmal besucht haben. Denn jedes Pfingsten würden neue Figuren hinzukommen.

Auf halber Wegstrecke locken Roster

Weiter geht es in Richtung Justitiarstein in Ehrenfriedersdorf, einem Gedenkstein für einen ehemaligen Amtsrichter. Anschließend soll das Greifenbachtal durchwandert werden, vorbei an den Skisprungschanzen Geyer. Nach einem Aufstieg zum Sportplatz ist dort auf etwa halber Strecke eine Verpflegung mit Rostern eingeplant. Anschließend wird auf einer anderen Route zurück zum Ausgangspunkt gelaufen.

Wie immer gibt es bei der Wanderung auch viel Wissenswertes, etwa über Karl Stülpner. Bild: Imago/piemags/Archiv Wie immer gibt es bei der Wanderung auch viel Wissenswertes, etwa über Karl Stülpner. Bild: Imago/piemags/Archiv

Unterwegs werden die beiden Wanderführer Wissenswertes zur Geschichte der Region, zum Bergbau und zur Natur berichten. Wen etwa die Geschichte des bekannten erzgebirgischen Soldaten, Wilderers und Schmugglers Karl Stülpner interessiert, erfährt diese bei einem ebenfalls eingeplanten Stopp an der Stülpnerhöhle. An den Schanzen will Anke Brandt von den großen Sportlern erzählen, die dort trainiert haben.

Für Kids, die gut zu Fuß sind, geeignet

Da die Strecke teils bergauf und bergab verläuft, sei sie zwar nicht kinderwagentauglich. „Es ist keine ganz leichte Tour“, so die Wanderführerin. Für Kids, die gut zu Fuß sind, sei sie aber geeignet. Die Teilnahmegebühr beträgt 3 Euro, Kinder unter 12 Jahren müssen nichts bezahlen. Die Roster gibt es für jeweils 3 Euro. Der Parkplatz Jahnsbach ist kostenpflichtig. Es wird festes Schuhwerk empfohlen. (hkat)