Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Auf dem Waldgeisterweg an den Greifensteinen kann man Fabelwesen begegnen.
Auf dem Waldgeisterweg an den Greifensteinen kann man Fabelwesen begegnen. Bild: Ronny Küttner/Archiv
Wie immer gibt es bei der Wanderung auch viel Wissenswertes, etwa über Karl Stülpner.
Wie immer gibt es bei der Wanderung auch viel Wissenswertes, etwa über Karl Stülpner. Bild: Imago/piemags/Archiv
Auf dem Waldgeisterweg an den Greifensteinen kann man Fabelwesen begegnen.
Auf dem Waldgeisterweg an den Greifensteinen kann man Fabelwesen begegnen. Bild: Ronny Küttner/Archiv
Wie immer gibt es bei der Wanderung auch viel Wissenswertes, etwa über Karl Stülpner.
Wie immer gibt es bei der Wanderung auch viel Wissenswertes, etwa über Karl Stülpner. Bild: Imago/piemags/Archiv
Stollberg
„Freie Presse“-Herbstwanderung führt zu den Waldgeistern des Erzgebirges
Redakteur
Von Katrin Hofmann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Herbstwanderung des Kultur- und Freizeitzentrums Lugau in Zusammenarbeit mit der „Freien Presse“ Stollberg steht vor der Tür. Das sind einige Highlights der Tour.

Lugau.

Unter dem Motto „Die Waldgeister in Ehrenfriedersdorf“ findet am 12. Oktober die nächste Herbst- und Erlebniswanderung des Kultur- und Freizeitzentrums Lugau in Zusammenarbeit mit der „Freien Presse“ Stollberg statt. Die Tour startet 9.30 Uhr auf dem Parkplatz Jahnsbach, Kreuzung Geyersche Straße und Giftmehlweg in Thum. Von dort aus wird ein rund zehn Kilometer langer Rundweg erwandert.

In Richtung Greifensteine werden die Teilnehmer den Waldgeisterweg Ehrenfriedersdorf mit seinen geschnitzten Märchen- und Fabelwesen passieren. „Dieser ist durch die schönen Figuren der Schnitzer aus Thum, Ehrenfriedersdorf und Geyer besonders sehenswert für Kinder“, sagt die Wanderleiterin Anke Brandt. Gemeinsam mit dem Wanderführer Harald Frenzel wird die 55-Jährige, die seit November 2021 zertifizierte Wanderführerin des Deutschen Wanderverbandes ist, die Tour leiten. Der Weg sei auch für Teilnehmer interessant, die ihn schon einmal besucht haben. Denn jedes Pfingsten würden neue Figuren hinzukommen.

Auf halber Wegstrecke locken Roster

Weiter geht es in Richtung Justitiarstein in Ehrenfriedersdorf, einem Gedenkstein für einen ehemaligen Amtsrichter. Anschließend soll das Greifenbachtal durchwandert werden, vorbei an den Skisprungschanzen Geyer. Nach einem Aufstieg zum Sportplatz ist dort auf etwa halber Strecke eine Verpflegung mit Rostern eingeplant. Anschließend wird auf einer anderen Route zurück zum Ausgangspunkt gelaufen.

Wie immer gibt es bei der Wanderung auch viel Wissenswertes, etwa über Karl Stülpner.
Wie immer gibt es bei der Wanderung auch viel Wissenswertes, etwa über Karl Stülpner. Bild: Imago/piemags/Archiv
Wie immer gibt es bei der Wanderung auch viel Wissenswertes, etwa über Karl Stülpner.
Wie immer gibt es bei der Wanderung auch viel Wissenswertes, etwa über Karl Stülpner. Bild: Imago/piemags/Archiv

Unterwegs werden die beiden Wanderführer Wissenswertes zur Geschichte der Region, zum Bergbau und zur Natur berichten. Wen etwa die Geschichte des bekannten erzgebirgischen Soldaten, Wilderers und Schmugglers Karl Stülpner interessiert, erfährt diese bei einem ebenfalls eingeplanten Stopp an der Stülpnerhöhle. An den Schanzen will Anke Brandt von den großen Sportlern erzählen, die dort trainiert haben.

Für Kids, die gut zu Fuß sind, geeignet

Da die Strecke teils bergauf und bergab verläuft, sei sie zwar nicht kinderwagentauglich. „Es ist keine ganz leichte Tour“, so die Wanderführerin. Für Kids, die gut zu Fuß sind, sei sie aber geeignet. Die Teilnahmegebühr beträgt 3 Euro, Kinder unter 12 Jahren müssen nichts bezahlen. Die Roster gibt es für jeweils 3 Euro. Der Parkplatz Jahnsbach ist kostenpflichtig. Es wird festes Schuhwerk empfohlen. (hkat)

© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
08:58 Uhr
1 min.
Stefanie Hertel sagt Auftritt im Erzgebirge kurzfristig ab: Das ist der Grund
Stefanie Hertel wollte am Wochenende in Aue mit der Band More than Words auftreten.
Eigentlich sollte die Band „More than Words“ mit Stefanie Hertel am Wochenende ein Konzert in Aue geben. Warum daraus jetzt überraschend nichts wird.
Joseph Wenzel
19.06.2025
3 min.
Wanderschuhe schnüren: „Freie Presse“-Sommerwanderung nach Lauter-Bernsbach
Am 29. Juni ist es soweit: Die nächste Erlebniswanderung des Kultur- und Freizeitzentrums Lugau in Kooperation mit der „Freien Presse“ findet statt.
Am 29. Juni geht es zum „Bärenrundweg“ nach Lauter-Bernsbach. Dort gibt es viel zu entdecken: eventuell Orchideen und auf jeden Fall eine alte Bahnstrecke und eine tolle Fernsicht.
Katrin Hofmann
03.10.2025
2 min.
Trump will getreue Unis mit Förderung belohnen
Trump wünscht, dass die Unis verbieten, was "konservative Ideen bestrafen, herabsetzen oder sogar Gewalt gegen sie anstiften könnte".
Viele Top-Unis in den USA wurden von Donald Trump angegangen - Fördermittel drohten wegzufallen. Nun will die Regierung mit Geld locken und fordert im Gegenzug von Unis etwas ein.
01.10.2025
4 min.
„Schlimm für den Standort“: Branchenexperte macht VW-Werk Zwickau auch bei steigender E-Auto-Nachfrage wenig Hoffnung
Das Volkswagen-Werk in Zwickau-Mosel. Wenig Licht am Ende des Tunnels für den Standort?
Ab 2027 könnten die Autobauer einen Wachstumsschub bei E-Autos erwarten, sagt der Chemnitzer Professor Werner Olle. Er geht aber davon aus, dass das dem VW-Werk Zwickau wenig nützen wird. Wieso nicht?
Jan-Dirk Franke
03.09.2025
1 min.
Ein Tag im Freien: Lugauer Lauftag für Groß und Klein
Im vergangenen Jahr waren rund 300 Teilnehmer an den Start gegangen.
Am Sonntag wird der Stadtpark zum Schauplatz des 4. Lugauer Lauftags. Vier Strecken stehen zur Auswahl, die Plätze sind begrenzt.
Katrin Hofmann
03.10.2025
4 min.
Ernährungsweise trägt weiterhin stark zur Klimakrise bei
Die weltweite Nahrungsmittelproduktion verursacht dem Bericht zufolge rund 30 Prozent der globalen Treibhausgasemissionen. (Archivbild)
Weniger Fleisch von Wiederkäuern - dazu wird nicht nur für die eigene Gesundheit geraten. Auch Klima und Umwelt profitieren. Doch noch bleibt ein weiter Weg beim Wandel der Ernährungssysteme.
Mehr Artikel