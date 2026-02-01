„Freie-Presse“-Wanderung führt von Adorf über den Eisenweg nach Klaffenbach

Am 8. Februar heißt es erneut: Wanderschuhe für die „Freie-Presse“-Winterwanderung schnüren. Das sind einige Highlights der Tour, die auch interessante geschichtliche Einblicke bietet.

Die erste Wanderung des Jahres vom Kultur- und Freizeitzentrum Lugau in Zusammenarbeit mit der „Freien Presse“ steht an. Die Winterwanderung führt am Sonntag, 8. Februar, von Adorf über den Eisenweg zum Wasserschloss Klaffenbach, wo eine Rast eingelegt wird, und zurück. Unterwegs werden der Wanderleiter und Wegewart im Auftrag des...