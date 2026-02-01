MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Beim Wasserschloss Klaffenbach wird eine Rast mit Roster eingelegt.
Beim Wasserschloss Klaffenbach wird eine Rast mit Roster eingelegt. Bild: Andreas Seidel/fpc/Archiv
Beim Wasserschloss Klaffenbach wird eine Rast mit Roster eingelegt.
Beim Wasserschloss Klaffenbach wird eine Rast mit Roster eingelegt. Bild: Andreas Seidel/fpc/Archiv
Stollberg
„Freie-Presse“-Wanderung führt von Adorf über den Eisenweg nach Klaffenbach
Redakteur
Von Katrin Hofmann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Am 8. Februar heißt es erneut: Wanderschuhe für die „Freie-Presse“-Winterwanderung schnüren. Das sind einige Highlights der Tour, die auch interessante geschichtliche Einblicke bietet.

Die erste Wanderung des Jahres vom Kultur- und Freizeitzentrum Lugau in Zusammenarbeit mit der „Freien Presse“ steht an. Die Winterwanderung führt am Sonntag, 8. Februar, von Adorf über den Eisenweg zum Wasserschloss Klaffenbach, wo eine Rast eingelegt wird, und zurück. Unterwegs werden der Wanderleiter und Wegewart im Auftrag des...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
01.02.2026
4 min.
„Mama geht tanzen“: Warum diese Mütter drei Stunden in Limbach-Oberfrohna ganz unter sich feiern
Anne Driese und Cindy Oehler (v. l.) sind aus Oberlungwitz und Oelsnitz nach Limbach-Oberfrohna gekommen.
Auszeit statt Alltag: Bei „Mama geht tanzen“ feiern Frauen im Kulturkeller Limbach-Oberfrohna entspannt, sicher und zu familienfreundlichen Zeiten.
Ralf Jerke
17:07 Uhr
5 min.
Wichtiger Gaza-Grenzübergang wieder eingeschränkt geöffnet
Der Grenzübergang ist wieder geöffnet. (Archivbild)
Der Übergang zwischen Rafah und Ägypten gilt den Gaza-Bewohnern als "Tor zu Welt". Einige Palästinenser dürfen nun wieder ein- und ausreisen.
23.08.2025
4 min.
Mit dem Rad in Chemnitz unterwegs: Drei Fahrradtouren für Familien entlang Flüssen, Schlössern und mit Industrieromantik
Der Chemnitztalradweg zwischen Bornaer Straße und Dammweg in Richtung Innenstadt. Johannes Fromm beim Test des Radweges.
Die Autostadt Chemnitz bietet schöne Fahrradtouren. Wer einen neuen Blick auf Chemnitz werfen möchte, ist mit diesen drei Touren gut beraten.
Johannes Fromm
01.02.2026
4 min.
„Die sind doch alle verrückt“: Die letzten Gäste haben das Congress-Hotel in Chemnitz verlassen
Antje und Ahad Adakh waren die letzten Gäste, die das Congress-Hotel in Chemnitz verlassen haben.
Seit kurz nach 11 Uhr am Sonntag ist das Hotel-Hochhaus in der Innenstadt leer. Etwas mehr als 30 Personen sollen die letzte Nacht in dem 26-stöckigen Hochhaus noch verbracht haben. Der Abschied verlief unaufgeregt und fast stoisch normal.
Denise Märkisch
17:11 Uhr
4 min.
Crimmitschau trauert und hofft auf ein Wunder für den Sportpark: „Wichtig ist, dass es hier weitergeht“
Tennis-Landestrainer Sascha Ruppert trainiert in Crimmitschau regelmäßig mit mehreren Jugendlichen. Er ist sehr daran interessiert, dass der Sportpark erhalten bleibt.
Nach dem plötzlichen Tod von Heiko Schütze steht sein Lebenswerk vor einer ungewissen Zukunft. Freunde, Mieter und Sportler hoffen, dass ein Investor übernimmt – und die Modernisierung vorantreibt.
Jochen Walther
01.10.2025
3 min.
„Freie Presse“-Herbstwanderung führt zu den Waldgeistern des Erzgebirges
Auf dem Waldgeisterweg an den Greifensteinen kann man Fabelwesen begegnen.
Die Herbstwanderung des Kultur- und Freizeitzentrums Lugau in Zusammenarbeit mit der „Freien Presse“ Stollberg steht vor der Tür. Das sind einige Highlights der Tour.
Katrin Hofmann
Mehr Artikel