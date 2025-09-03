Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Zirka 23 Kilometer sollen am Samstag gemeinsam zurückgelegt werden.
Zirka 23 Kilometer sollen am Samstag gemeinsam zurückgelegt werden. Bild: Hendrik Schmidt/dpa/Archiv
Zirka 23 Kilometer sollen am Samstag gemeinsam zurückgelegt werden.
Zirka 23 Kilometer sollen am Samstag gemeinsam zurückgelegt werden. Bild: Hendrik Schmidt/dpa/Archiv
Stollberg
Für Radfahrer: Sternfahrt von der Oelsnitzer Kohlewelt zu Sport-Event in Chemnitz
Redakteur
Von Viola Gerhard, Katrin Hofmann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Am Samstag startet vom Oelsnitzer Bergbaumuseum „Kohlewelt“ eine Sternfahrt in die Kulturhauptstadt Chemnitz. Dort gibt es einiges zu erleben.

Die Region beteiligt sich am diesjährigen Chemnitzer Stadtradeln. Mit der Arbeitsgruppe Steinkohlenweg des Verkehrszentrums Stollberger Land geht es nach Chemnitz. Start für die Sternfahrt ist am Samstag um 14 Uhr am Oelsnitzer Bergbaumuseum „Kohlewelt“, Pflockenstraße 28. Ziel ist das Stadion an der Gellertstraße in Chemnitz. Die Strecke...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
08:46 Uhr
2 min.
Sohn: Friedensnobelpreisträgerin Suu Kyi schwer krank
Aung San Suu Kyi war einst das Idol einer ganzen Generation. (Archivbild)
Seit einem Militärputsch 2021 sitzt Aung San Suu Kyi in Myanmar in Haft. Wo genau? Das wisse niemand, sagt ihr Sohn. Er spricht von einer schweren Herzerkrankung der früheren Freiheitsikone.
05.09.2025
3 min.
Das ist am Wochenende im Raum Stollberg los: Techno im Wald, Kaninchen-Schau, Radtour
Der „Kaninchenzüchterverein S.46 Burkhardtsdorf“ veranstaltet eine Jungtierschau.
Auch an diesem Wochenende dürfte im Raum Stollberg keine Langeweile aufkommen. „Freie Presse“ gibt einen Überblick über einige der Veranstaltungen.
Katrin Hofmann, Thomas Mehlhorn, Viola Gerhard
08:46 Uhr
2 min.
Penny köpft die Ananas: Das ist der Grund
Künftig kopflos: Die Ananas-Früchte bei Penny. Doch die entfernte Blattkrone kommt nicht einfach in den Müll. Foto: Penny Markt GmbH
In den mehr als 2000 Penny-Filialen in Deutschland sehen die Ananas-Früchte künftig anders aus. Die Blattkrone kommt weg. Warum?
Patrick Hyslop
01.09.2025
3 min.
Am 6. September: Sternfahrt in die Kulturhauptstadt
Das Objekt „Ohne Titel (Esda)“ des türkisch-deutschen Künstlers Iskender Yediler (im Bild) ist am 6. September in Lichtenstein Startpunkt der Tour.
Auch aus Lichtenstein und Hohenstein-Ernstthal werden an diesem Tag Radfahrer Richtung Chemnitz unterwegs sein.
Bernd Appel
04.09.2025
3 min.
600-Jähriges im Erzgebirge: Zum Fest knallt‘s an der Grenze gewaltig
In Deutscheinsiedel wird am Wochenende das Ortsjubiläum mit einem großen Fest gefeiert.
Deutscheinsiedel im äußersten Zipfel des Landkreises feiert am kommenden Wochenende groß. Für das Festprogramm mit Bootsrennen und Vogelschießen rücken auch große Kaliber an.
Joseph Wenzel
04.09.2025
5 min.
„Zu Fuß wären das zehn Minuten“: Weshalb die Mitarbeiter bei Volkswagen in Zwickau nicht ohne Fahrrad auskommen
Möchte das Fahrrad im VW-Werk in Zwickau nicht missen: Mitarbeiter Daniel Donhauser.
Drahtesel statt Auto: Im VW-Werk sind 1600 Räder im Einsatz. Die werden dort auch gebraucht. Seit fünf Jahren gibt es sogar eine Werkstatt dafür. Die hat es vor allem mit Damenrädern zu tun.
Jan-Dirk Franke
Mehr Artikel