Garage in Lugau aufgebrochen und angezündet

Unbekannte haben in dem vermüllten Gebäude Feuer gelegt. Die Polizei sucht die Täter - und den Eigentümer.

Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Donnerstag in Lugau eine Garage aufgebrochen und angezündet. Wie die Polizei mitteilte, befand sich in dem Gebäude in einem Garagenkomplex an der Concordiastraße jede Menge Unrat. Den setzten die Täter gegen 22.45 Uhr in Brand, nachdem sie sich Zugang zu der Garage verschafft hatten. Wie genau sie...