Gedenkstätte Hoheneck hofft auf Hilfe aus Hamburg – Stollberg-Modell kehrt zurück

Stollberg
Ein Stollberg-Modell ist kürzlich in Hoheneck angekommen. Restauriert wurde es im Gefängnis – gratis. Künftig könnte die Gedenkstätte von der Kooperation mit einer Stiftung aus Hamburg profitieren.
Nieselregen prasselt auf Hoheneck herab, dazu pfeift der Wind. Ingo Ließke und Jürgen Mulde, die extra aus Waldheim angereist sind, schieben das Stollberg-Modell zunächst in den dunkelblauen Transporter zurück. Vorsicht ist geboten. Schließlich wurde das Kunstwerk in Mittelsachsen erst behutsam aufgearbeitet – wegen Feuchtigkeitsschäden.
