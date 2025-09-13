Geheimnisvolles Erzgebirge: Der weltweit einzigartige Schatz der Uhlmann-Villa

In Gornsdorf steht etwas, das kluge Musikexperten vor mehr als 100 Jahren erdacht haben - und heute nur noch an dem Ort so zu finden ist. Doch um was handelt es sich? Eine Spurensuche.

Womöglich ist es der unscheinbarste Schatz der Welt. Zumindest auf den ersten Blick: Ein Türchen ist es nur, wie ein Geheimfach - dahinter eine etwa unterarmlange, schwarze Walze, kleine geschwungene Metallschieber. Und in der Mitte des Kastens befindet sich eine Art Vorrichtung, um etwas Längliches einzuspannen. „Ja, das sieht nicht...