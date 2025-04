Gerätehaus im Erzgebirge weicht für Millionen-Neubau – Feuerwehr verspricht: „Wir sind einsatzbereit“

Das Feuerwehrgerätehaus von Oelsnitz ist Geschichte. Ein Bagger macht es dieser Tage dem Erdboden gleich und schafft Platz für einen Neubau. Warum Handeln dringend geboten war - und wie sich die Feuerwehr in der Zwischenzeit organisiert.

Schnell sein, direkt zum Ziel gelangen: Daran ist Ronny Rottluff als Feuerwehrmann gewöhnt. Doch dieser Tage lässt es der 48-Jährige in einem speziellen Fall gemächlicher angehen. Wenn es die Zeit zulässt, dreht er eine kleine Runde extra, um nachzuschauen, wie es am Oelsnitzer Feuerwehrdepot aussieht. Oder besser gesagt an dessen...