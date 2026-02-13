Geschäft in Innenstadt im Erzgebirge schließt schon wieder – „In Stollberg ist nicht alles schwarz“

Stollberg
Leere Schaufenster fallen in Stollbergs Innenstadt in den Blick. Nun kommt das von Kerstin Bleyl hinzu. Doch wie prekär ist die Lage tatsächlich? Und welche Rezepte können zukünftig helfen?
Das schwarze Kallax-Regal hat als Tresen ausgedient, für 65 Euro kann man es erwerben. Ein Deko-Tannenbaum: 20 Euro. Kleiderbügel: 25 Cent. Und natürlich ist jede Menge Mode im Angebot. Denn Kerstin Bleyl schließt ihr Second-Hand-Geschäft in der Herrenstraße. Schweren Herzens, wie die 58-Jährige sagt.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.