  Geschäft in Innenstadt im Erzgebirge schließt schon wieder – „In Stollberg ist nicht alles schwarz"

Kerstin Bleyl schließt ihr Geschäft für hochwertige Second-Hand-Mode. Ein Zeichen der Zeit?
Besonders am Markt stehen Gewerbeflächen leer – wie in der ehemaligen Postbank.
Patricia Illgen (l.), für Stadtplanung in Stollberg zuständig, arbeitet daran, neue Fördermöglichkeiten zu erschließen.
Kerstin Bleyl startete einst mit einem Kurzzeitladen – nun der Räumungsverkauf.
Stollberg
Geschäft in Innenstadt im Erzgebirge schließt schon wieder – „In Stollberg ist nicht alles schwarz“
Redakteur
Von Michael Urbach
Leere Schaufenster fallen in Stollbergs Innenstadt in den Blick. Nun kommt das von Kerstin Bleyl hinzu. Doch wie prekär ist die Lage tatsächlich? Und welche Rezepte können zukünftig helfen?

Das schwarze Kallax-Regal hat als Tresen ausgedient, für 65 Euro kann man es erwerben. Ein Deko-Tannenbaum: 20 Euro. Kleiderbügel: 25 Cent. Und natürlich ist jede Menge Mode im Angebot. Denn Kerstin Bleyl schließt ihr Second-Hand-Geschäft in der Herrenstraße. Schweren Herzens, wie die 58-Jährige sagt.
