Die Insassen des Audi erlitten schwerste Verletzungen. Der Fahrer des Wagens starb später im Krankenhaus.
Die Insassen des Audi erlitten schwerste Verletzungen. Der Fahrer des Wagens starb später im Krankenhaus.
Ebenfalls in den Unfall involviert war ein VW, der im Straßengraben landete.
Ebenfalls in den Unfall involviert war ein VW, der im Straßengraben landete.
Die Fahrt des Suzuki endete auf einer Leitplanke.
Die Fahrt des Suzuki endete auf einer Leitplanke.
Stollberg
Glätteunfall im Erzgebirge: Ein Toter und mehrere Verletzte
Redakteur
Von André März, Katrin Hofmann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Am Samstagnachmittag kollidierten auf der Staatsstraße 258 in Zwönitz drei Autos. Ein Audi war auf schneeglatter Straße ins Schleudern geraten. Ein Rettungshubschrauber aus Thüringen war im Einsatz.

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Samstagnachmittag gegen 16.40 Uhr in Zwönitz ereignet. Auf der Staatsstraße 258 zwischen dem Abzweig Annaberger Straße und der Staatsstraße 257 kollidierten drei Autos. Zum Unfallzeitpunkt war es auf der Strecke sehr glatt. Es gab Einschränkungen wegen Schneeverwehungen. In den Unfall waren ein Suzuki,...
