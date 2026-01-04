Glätteunfall im Erzgebirge: Ein Toter und mehrere Verletzte

Am Samstagnachmittag kollidierten auf der Staatsstraße 258 in Zwönitz drei Autos. Ein Audi war auf schneeglatter Straße ins Schleudern geraten. Ein Rettungshubschrauber aus Thüringen war im Einsatz.

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Samstagnachmittag gegen 16.40 Uhr in Zwönitz ereignet. Auf der Staatsstraße 258 zwischen dem Abzweig Annaberger Straße und der Staatsstraße 257 kollidierten drei Autos. Zum Unfallzeitpunkt war es auf der Strecke sehr glatt. Es gab Einschränkungen wegen Schneeverwehungen. In den Unfall waren ein Suzuki,... Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Samstagnachmittag gegen 16.40 Uhr in Zwönitz ereignet. Auf der Staatsstraße 258 zwischen dem Abzweig Annaberger Straße und der Staatsstraße 257 kollidierten drei Autos. Zum Unfallzeitpunkt war es auf der Strecke sehr glatt. Es gab Einschränkungen wegen Schneeverwehungen. In den Unfall waren ein Suzuki,...