Großeinsatz im Erzgebirge: Wohnhaus steht in Flammen – Polizei ermittelt

Stollberg
Ein Wohnhausbrand hat in Lugau 80 Feuerwehrleute gefordert. Die Photovoltaikanlage auf dem Dach erschwerte die Löscharbeiten. Derweil laufen die Ermittlungen.
Montagvormittag gegen 10.30 Uhr: Noch immer steigt schwarzer Qualm in den blauen Himmel über Lugau. An der Erlbacher Straße, etwas oberhalb der Total-Tankstelle, steht ein älteres Wohnhaus mit Spitzdach und seitlichem Anbau in Flammen. Der Rauch dringt aus einem ausgebrannten Loch im Dach des Hauses. Dachbalken sind zu sehen, sie ragen ins...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.