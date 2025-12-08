Großeinsatz im Erzgebirge: Wohnhaus steht in Flammen – Polizei ermittelt

Ein Wohnhausbrand hat in Lugau 80 Feuerwehrleute gefordert. Die Photovoltaikanlage auf dem Dach erschwerte die Löscharbeiten. Derweil laufen die Ermittlungen.

Montagvormittag gegen 10.30 Uhr: Noch immer steigt schwarzer Qualm in den blauen Himmel über Lugau. An der Erlbacher Straße, etwas oberhalb der Total-Tankstelle, steht ein älteres Wohnhaus mit Spitzdach und seitlichem Anbau in Flammen. Der Rauch dringt aus einem ausgebrannten Loch im Dach des Hauses. Dachbalken sind zu sehen, sie ragen ins...