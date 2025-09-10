Großrazzia gegen Drogenhandel – Durchsuchung im Erzgebirge

Bei einer lange vorbereiteten Drogenrazzia wurden mehrere Männer in Leipzig und NRW festgenommen. Auch im Erzgebirge gab es eine Hausdurchsuchung.

Bayerische Ermittler sind gegen eine mutmaßliche Bande von Drogenhändlern vorgegangen. Bei Durchsuchungen in Leipzig und Nordrhein-Westfalen wurden sechs Tatverdächtige festgenommen. Eine Spur führte auch ins Erzgebirge: Dort suchte die Polizei bei der Verwandten eines Tatverdächtigen nach Beweisen. Das teilte die zuständige...