Gründerwissen wird in Thalheim vermittelt

Thalheim wird am 13. August zum Treffpunkt für Gründungsinteressierte. Beratung und Workshop bieten praxisnahe Unterstützung.
Gründungswillige haben am 13. August in Thalheim die Möglichkeit, sich beraten zu lassen und an einem praxisorientierten Workshop teilzunehmen. Wie die IHK mitteilt, gibt es im Anschluss zudem bei einem Stammtisch die Option auf lockeren Austausch. Von 9 bis 16 Uhr steht in der Stiftung Tholm Beraterin Manja Hartmann in persönlichen...
