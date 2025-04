Hausfassade in Stollberg beschmiert und Autos zerkratzt

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Vorfall in Stollberg. Dabei ist ein Schaden von mehreren tausend Euro entstanden.

Unbekannte sind in der Nacht zu Donnerstag zwischen 20 und 5.30 Uhr in ein Privatgrundstück an der Karl-Claus-Straße in Stollberg eingedrungen. In der Folge haben die oder der Täter zwei unter einem Carport abgestellte Pkw (Audi, Mini) mit einem unbekannten Gegenstand zerkratzt.