Hausschwamm im Dach: Kirche im Erzgebirge wird für eine halbe Million Euro saniert

Er mag es warm und feucht: Der Hausschwamm ist ein Pilz, der Holz zerstört. Kirchen sind besonders oft betroffen. Auch die in Jahnsdorf. Dabei hat sie noch Glück im Unglück.

Er ist unscheinbar, doch sein Werk zerstörerisch: der Hausschwamm. In der Jahnsdorfer Kirche hat er mehrere Dachbalken befallen. Sie werden nun ausgetauscht. Und das ist nicht alles.