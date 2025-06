Hier im Erzgebirge sind die Puppen los: So bereitet sich ein Dorf auf seine 800-Jahr-Feier vor

In Ursprung ist unübersehbar: Die Bürger sind im Deko-Fieber. Lebensgroße Puppen tauchen an etlichen Ecken auf. Anlass ist eine große Feier, die bald ansteht. Welche Höhepunkte geplant sind.

Begibt man sich derzeit in den Lugauer Ortsteil Ursprung, kommt man nicht umhin zu bemerken, dass sich die Bürger dort gerade besonders ins Zeug legen. Vor der ehemaligen Schule an der Oberlungwitzer Straße, heute eine Geschäftsimmobilie, steht an einer Schultafel eine lebensgroße Lehrer-Puppe vor Puppenschülern. Vor dem Gelände, auf dem...