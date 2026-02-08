MENÜ
Der Schneemann ist der Übeltäter - und will doch nur den Winter behalten.
Der Schneemann ist der Übeltäter - und will doch nur den Winter behalten.
Der Schneemann ist der Übeltäter - und will doch nur den Winter behalten.
Der Schneemann ist der Übeltäter - und will doch nur den Winter behalten. Bild: Andreas Kretschel/Archiv
Stollberg
Hilfe, die Jahresuhr steht still – Abenteuerwanderung im Erzgebirge für Ferienkinder
Redakteur
Von Katrin Hofmann
Die Jahreszeiten brauchen Hilfe. Bei einer abenteuerlichen Winterwanderung in den Ferien sind Kinder sind gefordert, die Zeit zu retten.

Für kleine Abenteurer steht in den Winterferien eine besondere Wanderung auf dem Programm. Das Kultur- und Freizeitzentrum Lugau lädt Ferienkinder am 12. Februar zur Winter-Abenteuerwanderung „Auf der Suche nach Mütterchen Zeit“ ein. Bei dieser müssen die Kinder helfen, die Jahresuhr wieder in Ordnung zu bringen. Der Schneemann hat daran...
