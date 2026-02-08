Hilfe, die Jahresuhr steht still – Abenteuerwanderung im Erzgebirge für Ferienkinder

Die Jahreszeiten brauchen Hilfe. Bei einer abenteuerlichen Winterwanderung in den Ferien sind Kinder sind gefordert, die Zeit zu retten.

Für kleine Abenteurer steht in den Winterferien eine besondere Wanderung auf dem Programm. Das Kultur- und Freizeitzentrum Lugau lädt Ferienkinder am 12. Februar zur Winter-Abenteuerwanderung „Auf der Suche nach Mütterchen Zeit“ ein. Bei dieser müssen die Kinder helfen, die Jahresuhr wieder in Ordnung zu bringen. Der Schneemann hat daran...