Nach Ende der Freibadsaison dürfen ausnahmsweise Vierbeiner ins Lugauer Stadtbad.
Nach Ende der Freibadsaison dürfen ausnahmsweise Vierbeiner ins Lugauer Stadtbad.
Stollberg
Hundeschwimmen beendet im Stadtbad Lugau die Freibadsaison
Redakteur
Von Katrin Hofmann
Auch dieses Jahr findet im Lugauer Freibad nach Saisonende das Hundeschwimmen statt. Bevor es ins Becken geht, wird am Eingang erst einmal gezählt.

Zum Ende der Saison öffnet der Badbetreiber BBE das Becken des Lugauer Stadtbades traditionell für tierische Gäste. Fünf Tage nach dem Ende der Freibadsaison - am 15. September ist letztmalig regulärer Badebetrieb - sind beim Hundeschwimmen am 20. September wieder Vierbeiner willkommen. Von 11 bis 17 Uhr dürfen dieses nach Herzenslust ins...
