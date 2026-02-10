„Ich bin kein Müll“: Was fragen Jugendliche im Erzgebirge eine einstige politische Gefangene vom DDR-Frauengefängnis?

Wie war der Prozess? Wie das Essen? Gab es Cliquen? 65 Gymnasiasten, die die DDR nur aus Geschichtsbüchern kennen, waren in der Gedenkstätte Hoheneck zum Zeitzeugen-Gespräch. Es wurde emotional.

Südflügel Schloss Hoheneck, Dachgeschoss, Zeitzeugen-Gespräch: 65 Gymnasiasten aus Meerane – ihnen gegenüber steht die 70-jährige Margitta Becke. „Ich bin aufgeregt", so die kleine Frau. Ihre Blicke suchen Halt, ihre Hände bewegen sich oft, in ihrer Stimme pocht ihr Herz mit. Aber das hat die Jugendlichen nicht gestört, ganz im...