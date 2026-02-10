MENÜ
  • „Ich bin kein Müll“: Was fragen Jugendliche im Erzgebirge eine einstige politische Gefangene vom DDR-Frauengefängnis?

Margitta Becke sprach zu und mit den Schülern. Im Hintergrund: Joseph Walthelm, wissenschaftlicher Mitarbeiter der Gedenkstätte Hoheneck.
Margitta Becke sprach zu und mit den Schülern. Im Hintergrund: Joseph Walthelm, wissenschaftlicher Mitarbeiter der Gedenkstätte Hoheneck. Bild: Georg Ulrich Dostmann
65 Gymnasiasten aus Meerane waren beim Zeitzeugengespräch auf Schloss Hoheneck - und stellten auch viele Fragen.
65 Gymnasiasten aus Meerane waren beim Zeitzeugengespräch auf Schloss Hoheneck - und stellten auch viele Fragen. Bild: Georg Ulrich Dostmann
Anfangs aufgeregt, aber nicht schlimm: Margitta Becke hat sehr ruhig und sympathisch mit den Jugendlichen gesprochen.
Anfangs aufgeregt, aber nicht schlimm: Margitta Becke hat sehr ruhig und sympathisch mit den Jugendlichen gesprochen. Bild: Georg Ulrich Dostmann
Stollberg
„Ich bin kein Müll“: Was fragen Jugendliche im Erzgebirge eine einstige politische Gefangene vom DDR-Frauengefängnis?
Redakteur
Von Jan Oechsner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Wie war der Prozess? Wie das Essen? Gab es Cliquen? 65 Gymnasiasten, die die DDR nur aus Geschichtsbüchern kennen, waren in der Gedenkstätte Hoheneck zum Zeitzeugen-Gespräch. Es wurde emotional.

Südflügel Schloss Hoheneck, Dachgeschoss, Zeitzeugen-Gespräch: 65 Gymnasiasten aus Meerane – ihnen gegenüber steht die 70-jährige Margitta Becke. „Ich bin aufgeregt“, so die kleine Frau. Ihre Blicke suchen Halt, ihre Hände bewegen sich oft, in ihrer Stimme pocht ihr Herz mit. Aber das hat die Jugendlichen nicht gestört, ganz im...
