Jobmesse informiert Zugewanderte und Geflüchtete über Perspektiven im Erzgebirge - mit dabei sind Klinik, Siemens und Co.

Die Veranstaltung in Stollberg richtet sich an Zugewanderte und Geflüchtete. Sie findet am Freitag im Bürgergarten statt.

Perspektiven für Zugewanderte will die Veranstaltung „Job-Kontakt" bieten, die am Freitag im Bürgergarten Stollberg stattfindet. Von 10 bis 13 Uhr können Zugewanderte und Geflüchtete Unternehmen aus der Region kennenlernen und sich über Job- und Ausbildungsperspektiven informieren.