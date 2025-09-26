Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Laia Mas aus Madrid gehört zu den Freiwilligen, die in Zwönitz halfen.
Laia Mas aus Madrid gehört zu den Freiwilligen, die in Zwönitz halfen. Bild: Ralf Wendland
Laia Mas aus Madrid gehört zu den Freiwilligen, die in Zwönitz halfen.
Laia Mas aus Madrid gehört zu den Freiwilligen, die in Zwönitz halfen. Bild: Ralf Wendland
Stollberg
Junge Wissenschaftler aus aller Welt retten künftiges Welterbe im Erzgebirge
Redakteur
Von Thomas Mehlhorn
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Forschende restaurieren und dokumentieren historische Papiere und Bücher in der Papiermühle Niederzwönitz. Ihre Arbeit bringt sie dem angestrebten Welterbetitel einen großen Schritt näher.

Viel Englisch wird in diesen Tagen in der Papiermühle Niederzwönitz gesprochen. Elf Nachwuchswissenschaftler aus aller Welt unterstützen die Zwönitzer auf ihrem Weg zum Welterbetitel. Innerhalb des europäischen Freiwilligenprogramms für Kulturerbe (European Heritage Volunteers) reinigen und konservieren sie historische Blätter,...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
26.09.2025
4 min.
„Höhle der Löwen“-Investor: Von diesem Start-up in Mittweida ist Carsten Maschmeyer begeistert
Per Handschlag hat Carsten Maschmeyer (li.) seine Investition in das Mittweidaer Startup von Christoph Jentzsch vereinbart.
Mit seiner digitalen Plattform für Unternehmensbeteiligungen hat der Blockchain-Pionier Christoph Jentzsch den Star-Investor überzeugt. Das Start-up Tokenize soll nun über Deutschland hinaus wachsen.
Jan Leißner
26.09.2025
3 min.
Neuer Imagefilm aus dem Erzgebirge: Wie Erzberger Holzkunst für sich und die Heimat wirbt
Vorbereitungen für den Filmdreh: Niklas Kriegel (links) mit Filmemacher Maik Dietel.
Die Zwönitzer Firma Erzberger präsentiert ihr Geschäft für erzgebirgische Holzkunst. Mit dem Film will sie sowohl Kunden als auch Touristen begeistern.
Thomas Mehlhorn
27.09.2025
1 min.
Tragischer Tod während einer Zirkusvorstellung in Sachsen: Artistin erliegt ihren Verletzungen
Zu einem Polizei-Einsatz ist es am Samstag an einem Zirkus in Bautzen gekommen.
Zahlreiche Besucher haben die Veranstaltung verlassen, bevor die Rettungskräfte eintrafen. Die Polizei ruft nun dazu auf, die Hilfe von Kriseninterventionsteams in Anspruch zu nehmen.
Frank Hommel
28.09.2025
2 min.
Oregons Gouverneurin: Militäreinsatz wäre "Machtmissbrauch"
Trump will das militärische Eingreifen in US-Städten ausweiten - Demokraten kritisieren das.
Präsident Trump hat angekündigt, Soldaten in eine weitere demokratisch regierte US-Stadt zu beordern: nach Portland. Aber darf er das? Die zuständige Gouverneurin stellt seine Befugnisse infrage.
28.09.2025
4 min.
Europas Top-Golfer beim Ryder Cup vor Sieg in den USA
Rory McIlroy und das europäische Team haben beim Ryder Cup viel mehr zu bejubeln als die Gastgeber.
Am zweiten Tag des Ryder Cups zeigen Europas Top-Golfer ihre Klasse und bauen den Vorsprung auf den Gastgeber den ganzen Tag über aus. Die Titelverteidigung ist greifbar, den USA droht ein Debakel.
02.09.2025
4 min.
Vom Erzgebirge in die Welt: Studenten tragen Welterbe in alle Erdteile
Ciara Shine und Alice Antoine (rechts) freuen sich sehr über ihre erzgebirgischen Andenken.
Zwölf Studenten aus verschiedenen Nationen sind für zwei Wochen im Erzgebirge zu Gast gewesen und haben an einem besonderen Projekt gearbeitet. Nicht glamourös, aber dafür essenziell für dessen Fortbestand.
Robby Schubert
Mehr Artikel