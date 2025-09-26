Junge Wissenschaftler aus aller Welt retten künftiges Welterbe im Erzgebirge

Stollberg
Forschende restaurieren und dokumentieren historische Papiere und Bücher in der Papiermühle Niederzwönitz. Ihre Arbeit bringt sie dem angestrebten Welterbetitel einen großen Schritt näher.
Viel Englisch wird in diesen Tagen in der Papiermühle Niederzwönitz gesprochen. Elf Nachwuchswissenschaftler aus aller Welt unterstützen die Zwönitzer auf ihrem Weg zum Welterbetitel. Innerhalb des europäischen Freiwilligenprogramms für Kulturerbe (European Heritage Volunteers) reinigen und konservieren sie historische Blätter,...
