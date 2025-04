Kiloweise Kupferkabel aus Firma im Erzgebirge gestohlen

Unbekannte sind in Oelsnitz in eine Firma eingedrungen. Ihr Ziel: Kupferkabeldiebstahl im großen Stil. Der Schaden ist beträchtlich. Was verraten die ersten Untersuchungsergebnisse?

Unbekannte Täter sind in Oelsnitz in ein Firmengelände am Turleyring eingebrochen. Wie ein Sprecher der Polizeidirektion Chemnitz am Freitag mitteilte, hat sich die Tat der Unbekannten im Zeitraum zwischen Donnerstag, 17. April, gegen 14.15 Uhr und Donnerstag, 24. April, gegen 8.15 Uhr ereignet. Gestohlen worden sind etwa 100 Kilogramm... Unbekannte Täter sind in Oelsnitz in ein Firmengelände am Turleyring eingebrochen. Wie ein Sprecher der Polizeidirektion Chemnitz am Freitag mitteilte, hat sich die Tat der Unbekannten im Zeitraum zwischen Donnerstag, 17. April, gegen 14.15 Uhr und Donnerstag, 24. April, gegen 8.15 Uhr ereignet. Gestohlen worden sind etwa 100 Kilogramm...