Kleiner Laden im Erzgebirge trotzt Wandel der Zeit – Chef geht in den Ruhestand

Das Modehaus Jakubeit überlebte Krisen und blieb am Puls der Zeit: Bernd Fasel steht bis zur letzten Saison im Laden. Ein Fachgeschäft, das trotz Onlineboom 95 Prozent Stammkundschaft hält. Wie das gelungen ist und welche Perspektiven es gibt.

Bunte, gerne lange und weit fallende Röcke prägten damals das Bild, erinnert sich Bernd Fasel. Im Winter griffen die Damen zu Popeline-Mänteln. So sah die Mode 1990 aus, als er in das elterliche Unternehmen einstieg. Heute dominieren Strickpullover in vielfältigen Varianten, dazu sportive Jacken und weit geschnittene Hosen das Sortiment. Doch...