Knallgeräusche: Polizei durchsucht Waldgebiet im Erzgebirge

Stollberg
Für Aufsehen hat ein Polizeieinsatz in Oelsnitz gesorgt. Zuvor war ein Trafohäuschen beschädigt worden. Ein Anwohner fühlt sich gar an den Blackout in Berlin erinnert. Doch was ist dran?
Knallgeräusche im Wald, ein beschädigtes Trafohäuschen, Polizeipräsenz: Diese Mischung hat in Neuoelsnitz für Aufsehen gesorgt. Wie von der Polizeidirektion Chemnitz zu erfahren war, durchsuchten Beamte am Freitag ein Waldgebiet nahe eines Trafohäuschens. Dabei entdeckten sie einen selbstgebauten Böller sowie weitere, noch nicht...
