Kohlewelt im Erzgebirge feiert 50.000 Besucher in einem Jahr – und kündigt Preiserhöhung an

Das umgebaute Bergbaumuseum in Oelsnitz erlebt viel Zuspruch, erwartet den 50.000. Besucher. Steigende Betriebskosten führen nun jedoch zu höheren Eintrittspreisen – mit einer Ausnahme.

Tag eins der Kohlewelt im Erzgebirge: 600 Gäste wurden zur Eröffnung des umgebauten Bergbaumuseums gezählt – fast exakt vor elf Monaten. Zum Ende von Jahr eins des 30-Millionen-Euro-Projekts rechnet Museumsleiter Jan Färber laut Hochrechnung mit dem 50.000. Besucher.