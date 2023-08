Kolbász, Pálinka, Kesselgulasch: Urlaubsreise nach Ungarn mitten in Stollberg

Wer Ungarn hautnah erleben und Urlaubsfeeling sammeln wollte, konnte das authentisch am Wochenende im Stadtgarten Stollberg. Inklusive gemeinsamem ungarischem Folkloretanz.

Der leckere Duft des Essens und die Musik haben den Stollberger am Samstagnachmittag herbeigelockt, der zufällig am Stadtgarten auf dem Aldi-Dach vorbeigekommen ist. „Ich esse so gerne ungarische Wurst“, sagt er und schaut interessiert in die Holzbude, in der rote Kolbász hängen, durchsichtiger Akazienhonig mit Lavendel steht und Quitten-...