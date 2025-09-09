Kollision auf Staatsstraße im Erzgebirge löst ungewöhnlichen Folgeunfall aus

Stollberg
Drei Verletzte, ein fünfstelliger Schaden und ein ramponierter Verkehrskegel: Das ist die Bilanz zweier Unfälle auf einer Staatsstraße im Erzgebirge. Was ist passiert?
Am Montag haben zwei Unfälle auf der Staatsstraße 255 zwischen Lichtenstein, Heinrichsort und dem Abzweig Ortmannsdorf die Einsatzkräfte beschäftigt. Dabei hatte ein Unfall einen Folgeunfall nach sich gezogen.
