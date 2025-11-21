Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Kosten-Explosion in Kitas: Bürgermeister aus dem Erzgebirge schicken Brandbrief nach Dresden

Thomas Lein (l.), Bürgermeister von Oelsnitz, und sein Hohndorfer Amtskollege Lutz Rosenlöcher sehen die Kommunen und Eltern mit den Kita-Kosten überfordert.
Bild: Georg Dostmann
Die Kinderbetreuung dürfe nicht „zur sozialen Frage werden“, so die Bürgermeister.
Bild: Julian Stratenschulte/dpa
CDU-Kultusminister Conrad Clemens – hier bei einem Besuch in Stollberg – ist Adressat des Brandbriefes.
Bild: Michael Urbach
Stollberg
Kosten-Explosion in Kitas: Bürgermeister aus dem Erzgebirge schicken Brandbrief nach Dresden
Redakteur
Von Michael Urbach
Kommunen und Eltern sehen sich zunehmend mit den Kosten für die Kinderbetreuung überfordert. Die Bürgermeister Thomas Lein und Lutz Rosenlöcher wollen den Freistaat in die Pflicht nehmen. Nur: Wie reagiert Sachsen?

244 Kinder besuchen Hohndorfs Tageseinrichtungen, nebenan in Oelsnitz sind es 659. Über jede Anmeldung sind Gemeinde wie Stadt ob des demografischen Wandels froh. Doch die Betreuung wird für sie und die Eltern zunehmend zum finanziellen Kraftakt. „Es ist nicht nur unser Problem, sondern das von ganz vielen Kommunen“, sagt Lutz Rosenlöcher...
