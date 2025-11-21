Kosten-Explosion in Kitas: Bürgermeister aus dem Erzgebirge schicken Brandbrief nach Dresden

Kommunen und Eltern sehen sich zunehmend mit den Kosten für die Kinderbetreuung überfordert. Die Bürgermeister Thomas Lein und Lutz Rosenlöcher wollen den Freistaat in die Pflicht nehmen. Nur: Wie reagiert Sachsen?

244 Kinder besuchen Hohndorfs Tageseinrichtungen, nebenan in Oelsnitz sind es 659. Über jede Anmeldung sind Gemeinde wie Stadt ob des demografischen Wandels froh. Doch die Betreuung wird für sie und die Eltern zunehmend zum finanziellen Kraftakt. „Es ist nicht nur unser Problem, sondern das von ganz vielen Kommunen", sagt Lutz Rosenlöcher...