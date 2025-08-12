Kunst im Erzgebirge: Schicht für Schicht zur eigenen Landschaft

Kunsthistoriker Alexander Stoll hat zusammen mit Interessierten in der Kohlewelt „Kohllagen“ gestaltet. Seine Galerie bereitet eine neue Schau vor.

In der Kohlewelt Oelsnitz hat es jetzt einen Vormittag mit Kunsthistoriker Alexander Stoll gegeben, der mit Interessierten „Kohllagen“ gestaltet hat. „Es ging im Großen und Ganzen um Erzgebirgslandschaften“, so Stoll, der Beispiele aus der Sammlung „Erzgebirgische Landschaftskunst“ dabei hatte. Die Technik sei speziell: „Das...