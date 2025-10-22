Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Ein Wohnmobil wurde in Oelsnitz gestohlen – und wieder zurückgebracht.
Ein Wohnmobil wurde in Oelsnitz gestohlen – und wieder zurückgebracht. Bild: Marijan Murat/dpa
Ein Wohnmobil wurde in Oelsnitz gestohlen – und wieder zurückgebracht.
Ein Wohnmobil wurde in Oelsnitz gestohlen – und wieder zurückgebracht. Bild: Marijan Murat/dpa
Stollberg
Kurioser Diebstahl im Erzgebirge: Wohnmobil gestohlen und zurückgebracht
Redakteur
Von Babette Zaumseil
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In Oelsnitz haben Diebe ein Wohnmobil gestohlen, es nach kurzer Zeit aber wieder zurückgebracht. Wie kam es dazu?

Einen ungewöhnlichen Diebstahl samt Unfall meldet die Polizei aus Oelsnitz. Unbekannte haben sich am Dienstagabend zunächst Zutritt zu einem Wohnmobil (Hersteller Citroën, Zeitwert etwa 50.000 Euro) nahe der Staatsstraße 256 verschafft. Den Tätern gelang es, zu starten und loszufahren.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
22.10.2025
4 min.
Neuer Hund für den Erzgebirgskrimi: Dieser tierische Star spielt jetzt an Teresa Weißbachs Seite
Der neue tierische Star im Erzgebirgskrimi: Münsterländer-Hündin Aika mit Tiertrainer Marco Heyse
Über viele Folgen war Wolke der Hund der Försterin Saskia Bergelt. Jetzt darf ein richtiger Jagdhund ran. Dabei kam Münsterländer-Hündin Aika wie ihre Vorgängerin eher zufällig vor die Kamera.
Thomas Mehlhorn
20:00 Uhr
4 min.
Nach Streit um geplanten Solarpark in Chemnitz: Bald neue Regeln für große Photovoltaik-Anlagen?
Große Solar-Anlagen vor der Haustür stoßen bei Anwohnern selten auf Gegenliebe. In Chemnitz wird nun darüber diskutiert, die in der Stadt geltenden Vorschriften zu überarbeiten.
Der Chemnitzer Stadtrat berät kommende Woche über Konsequenzen aus dem Ärger rund um ein 26 Hektar großes Vorhaben im Stadtteil Glösa. Das Rathaus warnt vor überzogenen Erwartungen.
Michael Müller
20:01 Uhr
2 min.
"Tainted Love": Soft-Cell-Star Dave Ball gestorben
Der Instrumentalist des Duos Soft Cell, Dave Ball, ist im Alter von 66 Jahren gestorben. (Archivfoto)
Das Duo war stilprägend für viele andere Gruppen. Nun ist Instrumentalist Dave Ball im Alter von 66 Jahren gestorben. Fans dürfen sich aber noch auf ein letztes Album freuen.
03.09.2025
1 min.
In Plauen gestohlenes Wohnmobil entdeckt
Das ist das gestohlene Wohnmobil.
Der Oldtimer stand auf einem Parkplatz. Was die Polizei nun wünscht.
Lutz Kirchner
22.10.2025
3 min.
Wegen großer Nachfrage: Erzgebirger eröffnen in Innenstadt ihren eigenen Laden
Steve Beyer (r.) und Sven Hannig haben das Label Aurp gegründet.
Zwei Kumpels machen seit einigen Jahren die Liebe zu ihrer Heimat tragbar: Ob Mütze, Pullover oder Accessoires – mit dem Mode-Label Aurp sind sie erfolgreich. Jetzt expandieren die Erzgebirger.
Anna Neef
02.09.2025
1 min.
Wohnmobil in Plauener Bahnhofsvorstadt gestohlen
Das ist das gestohlene Wohnmobil. Die Polizei bittet um Hinweise.
Am Montagabend ist ein Wohnmobil in Plauen verschwunden. Der Besitzer hat es kurz vorher noch gesehen.
Jonas Patzwaldt
Mehr Artikel