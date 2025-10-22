Kurioser Diebstahl im Erzgebirge: Wohnmobil gestohlen und zurückgebracht

In Oelsnitz haben Diebe ein Wohnmobil gestohlen, es nach kurzer Zeit aber wieder zurückgebracht. Wie kam es dazu?

Einen ungewöhnlichen Diebstahl samt Unfall meldet die Polizei aus Oelsnitz. Unbekannte haben sich am Dienstagabend zunächst Zutritt zu einem Wohnmobil (Hersteller Citroën, Zeitwert etwa 50.000 Euro) nahe der Staatsstraße 256 verschafft. Den Tätern gelang es, zu starten und loszufahren.