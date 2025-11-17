Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Am Strand gelang Ricardo Acosta Imiella ein Handyfoto von einer Krake mit Seltenheitswert.
Am Strand gelang Ricardo Acosta Imiella ein Handyfoto von einer Krake mit Seltenheitswert. Bild: montage: Ricardo Acosta Imiella/FP
Die Krake lag im flachen Wasser am Strand.
Die Krake lag im flachen Wasser am Strand. Bild: Ricardo Acosta Imiella
Die Augen der Krake schauten aus dem Wasser heraus.
Die Augen der Krake schauten aus dem Wasser heraus. Bild: Ricardo Acosta Imiella
Die Begegnung ereignete sich am Strand von Can Picafort im Nordosten Mallorcas.
Die Begegnung ereignete sich am Strand von Can Picafort im Nordosten Mallorcas. Bild: Ricardo Acosta Imiella
Am Strand gelang Ricardo Acosta Imiella ein Handyfoto von einer Krake mit Seltenheitswert.
Am Strand gelang Ricardo Acosta Imiella ein Handyfoto von einer Krake mit Seltenheitswert. Bild: montage: Ricardo Acosta Imiella/FP
Die Krake lag im flachen Wasser am Strand.
Die Krake lag im flachen Wasser am Strand. Bild: Ricardo Acosta Imiella
Die Augen der Krake schauten aus dem Wasser heraus.
Die Augen der Krake schauten aus dem Wasser heraus. Bild: Ricardo Acosta Imiella
Die Begegnung ereignete sich am Strand von Can Picafort im Nordosten Mallorcas.
Die Begegnung ereignete sich am Strand von Can Picafort im Nordosten Mallorcas. Bild: Ricardo Acosta Imiella
Stollberg
Kurioser Mallorca-Moment: Erzgebirger begegnet neugieriger Krake
Redakteur
Von Katrin Hofmann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein außergewöhnliches Urlaubserlebnis hatte ein Lugauer jüngst im Urlaub auf der größten Balearen-Insel. Am Strand gelang ihm ein Handyfoto von einer Krake mit Seltenheitswert.

Als Ricardo Acosta Imiella (34) jüngst im Urlaub auf Mallorca war, gab es für ihn und seine Familie Anlass zum Staunen. Gegen 11 Uhr an einem Vormittag kamen er, seine Frau und seine Schwiegereltern am Strand von Can Picafort im Nordosten Mallorcas an. Das Wetter war perfekt, das Thermometer zeigte angenehme 28 Grad Celsius. Die Familie plante...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
07:55 Uhr
4 min.
Tom Cruise und Dolly Parton mit Ehren-Oscars gekürt
Tom Cruise freut sich über seine erste Oscar-Trophäe.
Viermal war Tom Cruise für einen Oscar nominiert, aber immer ging er leer aus. Nun kann sich der Star über einen Ehren-Oscar freuen. Viele Stars kamen zu den Governors Awards, nur eine Ikone fehlte.
16.11.2025
3 min.
Video zeigt rätselhaftes Flugobjekt beim Absturz über Schöneck - Rettungskräfte suchen mit Wärmebildkamera und Drohne
Update
Augenzeugen filmten den Absturz.
Am Sonntagabend hat von Wohlbach aus die Suche nach einem abgestürzten Objekt begonnen. Ein Augenzeuge hat den Absturz gefilmt. Was bislang bekannt ist.
Florian Wißgott
10.09.2025
1 min.
Hundeschwimmen beendet im Stadtbad Lugau die Freibadsaison
Nach Ende der Freibadsaison dürfen ausnahmsweise Vierbeiner ins Lugauer Stadtbad.
Auch dieses Jahr findet im Lugauer Freibad nach Saisonende das Hundeschwimmen statt. Bevor es ins Becken geht, wird am Eingang erst einmal gezählt.
Katrin Hofmann
08:00 Uhr
2 min.
Feldsalat nicht unter fließendem Wasser abspülen
Die zarten, grünen Blättchen des Feldsalats sind empfindlich und sollten daher möglichst frisch auf den Teller kommen.
Wer es beim Essen regional mag, kommt im Winter nicht am Feldsalat vorbei. Je nach Gegend kennt man ihn auch als Rapunzel, Nüssli, Mausohr, Acker- oder Vogerlsalat. Tipps für die Zubereitung.
10.09.2025
3 min.
Wie Social Media für einen Erzgebirger zur Inspirationsquelle wurde
Ricardo Acosta Imiella ist der Mann hinter den Lugauer Jahreskalendern.
Aus einem Netz-Impuls machte ein Lugauer Fotograf einen Hingucker: Jahreskalender mit Motiven aus seinem Ort. Wie es dazu kam.
Katrin Hofmann
15:00 Uhr
3 min.
Schnäppchenjagd im Erzgebirge: Schlange stehen für erzgebirgische Volkskunst
Großer Andrang herrschte am Samstag wieder beim Flohmarkt im Erzhammer in Annaberg.
Seit acht Jahren gibt es den vorweihnachtlichen Flohmarkt im Erzhammer in Annaberg-Buchholz. Warum dieses Mal sogar 30 Minuten früher gestartet wurde.
André März
Mehr Artikel