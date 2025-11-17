Kurioser Mallorca-Moment: Erzgebirger begegnet neugieriger Krake

Ein außergewöhnliches Urlaubserlebnis hatte ein Lugauer jüngst im Urlaub auf der größten Balearen-Insel. Am Strand gelang ihm ein Handyfoto von einer Krake mit Seltenheitswert.

Als Ricardo Acosta Imiella (34) jüngst im Urlaub auf Mallorca war, gab es für ihn und seine Familie Anlass zum Staunen. Gegen 11 Uhr an einem Vormittag kamen er, seine Frau und seine Schwiegereltern am Strand von Can Picafort im Nordosten Mallorcas an. Das Wetter war perfekt, das Thermometer zeigte angenehme 28 Grad Celsius. Die Familie plante...