René (r.) und Volkmar Jeltsch haben im Garten ihres Hauses in Neuwürschnitz das Modell eines Schachteingangs errichtet. Für sie ist das mit einer besonderen Symbolkraft verbunden.
René (r.) und Volkmar Jeltsch haben im Garten ihres Hauses in Neuwürschnitz das Modell eines Schachteingangs errichtet. Für sie ist das mit einer besonderen Symbolkraft verbunden. Bild: Michael Urbach
René (r.) und Volkmar Jeltsch haben im Garten ihres Hauses in Neuwürschnitz das Modell eines Schachteingangs errichtet. Für sie ist das mit einer besonderen Symbolkraft verbunden.
René (r.) und Volkmar Jeltsch haben im Garten ihres Hauses in Neuwürschnitz das Modell eines Schachteingangs errichtet. Für sie ist das mit einer besonderen Symbolkraft verbunden. Bild: Michael Urbach
Stollberg
Licht im Schacht: Wie ein Vater-Sohn-Duo aus dem Erzgebirge die Bergbaugeschichte ehrt
Redakteur
Von Michael Urbach
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Bergbau prägt René Jeltschs Familie seit Generationen. Nun hat der Neuwürschnitzer mit seinem Vater der Tradition ein Denkmal errichtet. Und das trotz eines Schicksalsschlags. Oder gerade deshalb?

René Jeltsch hantiert kurz am Handy, plötzlich flammen im Bergwerk Lichter auf. Der Neuwürschnitzer, 48, guckt verschmitzt und erklärt. „Das läuft über Alexa.“ Die smarte Schachtsteuerung bildet nur das i-Tüpfelchen auf einem besonderen Projekt, das er mit seinem Vater Volkmar in den vergangenen Monaten durchzog: In ihrem Vorgarten...
