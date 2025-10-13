Licht im Schacht: Wie ein Vater-Sohn-Duo aus dem Erzgebirge die Bergbaugeschichte ehrt

Stollberg
Der Bergbau prägt René Jeltschs Familie seit Generationen. Nun hat der Neuwürschnitzer mit seinem Vater der Tradition ein Denkmal errichtet. Und das trotz eines Schicksalsschlags. Oder gerade deshalb?
René Jeltsch hantiert kurz am Handy, plötzlich flammen im Bergwerk Lichter auf. Der Neuwürschnitzer, 48, guckt verschmitzt und erklärt. „Das läuft über Alexa.“ Die smarte Schachtsteuerung bildet nur das i-Tüpfelchen auf einem besonderen Projekt, das er mit seinem Vater Volkmar in den vergangenen Monaten durchzog: In ihrem Vorgarten...
