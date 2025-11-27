Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Lichtkunst von James Turrell im Erzgebirge: Was sich Oelsnitz von seiner neuen Attraktion erhofft

Halle 18 mit dem Turrell-Kunstwerk erwartet ab dem Wochenende Besucher – im Bild der Oelsnitzer Bürgermeister Thomas Lein (l.) und „Purple Path“-Kurator Alexander Ochs.
Halle 18 mit dem Turrell-Kunstwerk erwartet ab dem Wochenende Besucher – im Bild der Oelsnitzer Bürgermeister Thomas Lein (l.) und „Purple Path“-Kurator Alexander Ochs. Bild: Ralf Wendland
Eine begehbare Installation von Turrell in Berlin.
Eine begehbare Installation von Turrell in Berlin. Bild: Wolfgang Kumm/dpa
Der US-amerikanische Künstler James Turrell.
Der US-amerikanische Künstler James Turrell. Bild: Uli Deck/dpa
An der Kunsthalle wurde zur Wochenmitte noch emsig gebaut.
An der Kunsthalle wurde zur Wochenmitte noch emsig gebaut. Bild: Michael Urbach
Mit „Beyond Horizons“ ist die neue Attraktion betitelt.
Mit „Beyond Horizons“ ist die neue Attraktion betitelt. Bild: Michael Urbach
Kohlewelt und Kunsthalle sollen gemeinsam Touristen anziehen.
Kohlewelt und Kunsthalle sollen gemeinsam Touristen anziehen. Bild: Ralf Wendland
Stollberg
Lichtkunst von James Turrell im Erzgebirge: Was sich Oelsnitz von seiner neuen Attraktion erhofft
Redakteur
Von Michael Urbach
Oelsnitz wird ein Hotspot der internationalen Kunstszene. Die Halle mit einer Installation des renommierten James Turrell an der Kohlewelt öffnet am Wochenende. Welche Erwartungen sind damit verbunden?

Knackig kalt ist es zur Wochenmitte hinter der Kohlewelt, um die null Grad. Handwerker hasten durch das Gelände, ein Bagger tuckert über den verschneiten Boden, ein Lkw bringt Pflanzen aus einer Baumschule, irgendwo dröhnt eine Kreissäge. Es fällt schwer zu glauben, dass hier am Wochenende eine Attraktion eröffnet: die Kunsthalle mit einer...
