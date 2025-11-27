Lichtkunst von James Turrell im Erzgebirge: Was sich Oelsnitz von seiner neuen Attraktion erhofft

Oelsnitz wird ein Hotspot der internationalen Kunstszene. Die Halle mit einer Installation des renommierten James Turrell an der Kohlewelt öffnet am Wochenende. Welche Erwartungen sind damit verbunden?

Knackig kalt ist es zur Wochenmitte hinter der Kohlewelt, um die null Grad. Handwerker hasten durch das Gelände, ein Bagger tuckert über den verschneiten Boden, ein Lkw bringt Pflanzen aus einer Baumschule, irgendwo dröhnt eine Kreissäge. Es fällt schwer zu glauben, dass hier am Wochenende eine Attraktion eröffnet: die Kunsthalle mit einer...